بعد قرار الوزير.. الصبروط يلتقي مجلس إدارة مركز شباب ناهيا برئاسة "أبو حجر"

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز شباب ناهيا المعين، برئاسة المحاسب حسين ابو حجر، بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحين انعقاد اقرب جمعية عمومية، وذلك بمقر مكتبه بالمديرية، بحضور عادل فهمي وكيل المديرية للشباب ، هالة عبدالقادر مدير إدارة الهيئات.

خلال الاجتماع أكد الدكتور محمود الصبروط، أهمية دور مراكز الشباب في دعم وتنمية قدرات الشباب، مشدداً على ضرورة تقديم خطط مبتكرة تهدف إلى زيادة مشاركة الشباب، والمرأة وذوي الهمم في مختلف الأنشطة.

اهداف المجلس الجديد

تناول الاجتماع مناقشة احتياجات المركز الحالية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والانشائية، وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة.

كما استمع وكيل الوزارة إلى مقترحات الأعضاء وآرائهم بشأن تحسين مستوى الخدمات التي سوف تُقدم علي المستوي الانشائي والثقافي والرياضي.

حسين ابو حجر

وأكد رئيس مجلس الادارة على العمل بجد موضحاً ذلك بقوله : "اننا سنعمل علي تغيير النظرة الي مجلس الإدارة المعين، ونعد المديرية بطفرة علي المستوي الانشائي والعملي".

محمود الصبروط

في ختام الإجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون بين الوزارة ومديرية الشباب وإدارة المركز لتحقيق أهداف التنمية الشبابية، ووعد بمتابعة تنفيذ المقترحات والخطط التي تم الإتفاق عليها للتطوير ليصبح مركز شباب ناهيا لكل ناهيا.

اعضاء المجلس

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الشباب على دعم مراكز الشباب وتوفير بيئة مثالية تُمكن الشباب من استثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة وبناءة.

