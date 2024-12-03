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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهمين للإتجار فى مخدر الآيس للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهمين بالإتجار فى مخدر الآيس للمحاكمة

كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قسام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا تروج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، و بإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم فى ضبطهم و بحووزتهم كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات.

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