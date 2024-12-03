قطر: قادة حماس مرحب بهم ومكتب الحركة في الدوحة "لم يغلق"

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تفيد بأن قادة حركة حماس وعائلاتهم غادرو الدوحة.

وقال الأنصاري، أنه في حال تم اتخاذ هذه الخطوة، سيتم الإعلان عنها رسميًا، مع التأكيد على أن ممثلي حماس ما زالوا مرحبًا بهم في قطر، مشيرا إلى أن المكتب لا يؤدي دورا حاليا في المفاوضات.

وأضاف الأنصاري، أن قطر قررت تعليق وساطتها في مفاوضات غزة بسبب "عدم جدية الأطراف المعنية"، مع التأكيد أن هذا التعليق لا يعني توقف جهود خفض التصعيد.

من جهة أخرى، نفى مصدر دبلوماسي تركي لوكالة “رويترز” تقارير انتقال المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا، مؤكدًا أن بعض قيادات الحركة يزورون تركيا بين وقت وآخر، بينما أكدت قطر أن التقارير عن مغادرة حماس للدوحة غير دقيقة.

وكان موقع تايمز أوف إسرائيل قد زعم أن كبار أعضاء قيادة حركة حماس في الخارج غادروا قطر، الأسبوع الماضي، إلى تركيا.

وبحسب ما أشار الموقع، نقلاً مصادر، فإن الخطوة ليس لها تأثير كبير، مشددا على أن قيادة حماس في الخارج تقضي بالفعل الكثير من وقتها في تركيا عندما لا تعقد اجتماعات في قطر.