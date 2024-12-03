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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين.

وقد تنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ في أسرع وقت ممكن .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم ومطالب المواطنين والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.

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