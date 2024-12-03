ندوات توعوية عن السمنة والنحافة وأهمية الطاقة ضمن الأسبوع البيئي الثامن بجامعة سوهاج

تتوالى فعاليات الأسبوع البيئي الثامن لجامعة سوهاج، وتواصل الكليات تنظيم الندوات التوعوية والأنشطة الخدمية، بهدف نشر الوعي البيئي لدى جميع منسوبي الجامعة، والتثقيف بعدد من القضايا والمشكلات المجتمعية التى تشغل الرأي العام، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينظم الأسبوع البيئي الثامن تحت شعار "بيئتنا مسئوليتنا"، فى الفترة من 1 حتى 5 من ديسمبر الجاري، فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تنمية مهارات وقدرات المواطنين والاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الأسبوع البيئي الثامن يضم سلسلة متنوعة من الندوات والمحاضرات، وورش العمل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وتنفيذ العديد من القوافل التنموية سواء طبية، بيطرية، تمريضية، أو زراعية، مشيراً إلى فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع البيئي شهدت عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية بكليات الجامعة، حيث نظمت كلية الطب البشري ندوة توعوية عن السمنة والنحافة وطرق علاجهما، وحاضر بها الدكتورة فريدة سامي المدرس بقسم طب الأسرة، بحضور الدكتور أحمد النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة.

وأضافت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم ندوة تثقيفية عن "استعادة الطاقة وتأثيرها على البيئة"، والتى نفذتها كلية التكنولوجيا والتعليم وحاضر بها الدكتور أحمد سعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، كما نظمت كلية التمريض ندوة بعنوان "تأثير التغيير المناخي على الصحة والبيئة"، وقدمتها الدكتورة استير ابراهيم استاذ مساعد بقسم تمريض المسنين، بحضور الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة ثريا محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، بكلية الزراعة تم تنظيم ندوة تثقيفية عن "تقليل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية"، وحاضر بها الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور منصور حفني رئيس قسم الإرشاد الزراعي، بحضور الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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