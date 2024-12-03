طلب إحاطة بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن افتتاح فندق قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

واوضحت حارص في طلب الإحاطة المقدم منها، أن قصر ثقافة الغردقة مغلق منذ ما يقرب من 25 عاما، لافتا إلى الدور الهام الذي تقوم به قصور الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب.

من جانبه، أكد محمد عبدالحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه سيتم افتتاح قصر الثقافة والفندق الملحق به خلال 3 أشهر من الآن، منوها إلى أنه سيتم تجديد الملحق بالكامل خاصة لان ما يوجد به من اثاث متهالك ولا يصلح.

وأوضح أن الافتتاح سيكون من خلال إقامة حفل كبير تشارك فيه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين.