سوهاج تقدم خدماتها الأكاديمية والبحثية لجامعة صبراته الليبية في الطب والصيدلة والتمريض

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، الدكتور سالم الهريشي رئيس جامعة صبراته الليبية، والوفد المرافق له، بهدف تقديم خدماتها المختلفة في المجالات الأكاديمية والبحثية لجامعة صبراته الليبية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور احمد الجهيني بكلية العلوم.

وأكد النعماني علي ان جامعة سوهاج كبيت خبره تسعي الي تقديم كافة خدماتها التعليمية والبحثية وتوطيد أواصر التعاون مع كافة مع الجامعات من مختلف دول العالم، و لديها العديد من الاتفاقيات المشتركة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بالمنظومة البحثية والعلمية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وقال النعماني ان الزيارة جاءت في اطار تفعيل برتوكول التعاون بين جامعة سوهاج وصبراته، و إرسال عدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتدريس بجامعة صبراته في تخصصات الطب والصيدلة والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الإجتماع ناقش أيضاً آليات زيادة أعداد الطلاب الليبين الوافدين بالجامعة.

وأضاف الدكتور خالد عمران ان اللقاء تناول بحث آليات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين الجامعتين، بهدف تقديم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستويات الجودة والتي تحاكي متطلبات سوق العمل في المستقبل ، مؤكداً أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم وأفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة بما تمتلكه من امكانات ماديه وبشرية تضاهي الجامعات العالمية.

وأعرب الدكتور سالم الهريشي عن سعادته بحفاوة الترحيب والاستقبال، و بالتعاون مع الجامعة كونها بيت خبرة كبير، وتسهم بشكل إيجابي في كافة المجالات التنموية، مثمناً ما يقدمه الدكتور حسان النعماني من دعم متواصل لجامعة صبراته الليبية، متمنيًا استمرار التواصل والشراكة لمد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية بمصر وليبيا.

جدير بالذكر أن ضم وفد جامعة صبراته الليبية كلاً من الدكتور إبراهيم محمد مدير ادارة شئون الجامعات بوزارة التعليم، ربيع علوان عميد كلية الطب، الدكتورة سهام ساسي مديرة مركز اللغات والترجمة، لدكتورة ليلى أبو سلة بقسم الكيمياء، والدكتورة هناء أبو حبيل، ومن الجامعة الدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدله لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر رفعت مدير ادارة الدراسات العليا.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط بعض الصور.

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