مياه سوهاج: ضعف الخدمة بالأدوار العليا بساحل طهطا للقيام بأعمال غسيل المروق بمحطة شطورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بمركز طهطا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 من الساعة العاشرة مساءا حتى الساعة العاشرة مساء يوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر من نفس الشهر ولمدة 24 ساعة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروق بمحطة مياه شطورة المرشحة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز.