قوات الاحتلال تعتقل 5 من أفراد الطاقم الطبي من داخل المستشفى الحكومي في طوباس

قال مصدر طبي فلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من أفراد الطاقم الطبي من داخل المستشفى الحكومي في طوباس بالضفة الغربية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 105 آلاف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.