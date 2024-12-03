محافظ أسوان يشهد افتتاح المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان فعاليات افتتاح المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة والذى أقيم تحت عنوان" استراتيجيات توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل المؤسسي الفعال"، وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للمؤتمر والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلا عن كوكبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين بمختلف القطاعات العلمية والصناعية والإدارية.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذا المؤتمر الحيوى يأتي في ظل ما تشهده مصرنا الحبيبة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نقلة وطفرة كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحسين قدرة الآلات على محاكاة البشر لمواصلة سلسلة الإنجازات فى القطاعات المختلفة، لافتا أن تنظيم هذا المؤتمر يساهم فى تعزيز كفاءة وفعالية التواصل داخل المؤسسات، مع دمج الأنظمة الذكية والأدوات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات فى مجال التواصل.

نجاح المحافظة فى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بتطبيق "عين المواطن"

أشار إسماعيل كمال إلى أننا في محافظة أسوان لنا تجربة متميزة فى نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأيضا تقنيات شبكات المرافق، حيث حصلت المحافظة على جائزة إيزري العالمية كأحسن استخدام لنظم المعلومات الجغرافية في حوكمة الأراضي وتداولها بالشرق الأوسط، وهو ما دعى كثير من المحافظات للاستعانة بهذا المركز لتنفيذ كثير من الأعمال بها، بالإضافة إلى قيام المركز بتصميم وتنفيذ العديد من التطبيقات الهامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بينها تطبيق "عين المواطن"، والذي يرصد فيه المواطن الشكوى أو المخالفة ويرسلها مباشرة إلى مركز الأزمات الذي يعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي في توجيه هذه الشكوى أتوماتيكيا للرد عليها، وتلافي أسباب الشكوى، وإفادة المواطن بما تم في شكواه.

وأكد على أن المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة يعتبر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء علاقات قوية مع خبراء رائدين فى مجالهم مما يساهم في تعزيز التواصل المؤسسي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الاتصال، والإرتقاء بقطاع العلاقات العامة والإعلام فى العالم العربى ككل.

فيما تبادل محافظ أسوان والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدروع تعبيرا عن التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

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