الغرف التجارية: "فود أفريكا" منصة محورية لدعم الصناعات الغذائية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض "فود أفريكا" يُعد منصة إقليمية ودولية رئيسية لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أهمية الحدث في دعم التجارة وتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول العالم.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الدورة التاسعة للمعرض، أن اتحاد الغرف التجارية يعمل بشكل متواصل على النهوض بالصادرات المصرية وتقديم الدعم الكامل للتجار، سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي المقدم من الحكومة، التي أعرب عن شكره لها لجهودها الداعمة للاتحاد.

وأوضح أن الاتحاد بادر بالتعاون مع عدد من الدول من خلال إنشاء غرف تجارية دولية، مثل الغرفة العربية، بهدف تعزيز التجارة البينية وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأكد أن الاتحاد يسعى دائمًا لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في السوق الإفريقية، من خلال خطط عمل واضحة ومبادرات تدعم الأمن الغذائي وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي.

وأشار الوكيل إلى وجود فرص استثمارية واعدة في إفريقيا، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، داعيًا إلى استغلال هذه الفرص من خلال التعاون المشترك بين مصر ودول القارة.

كما أعلن عزمه دعوة اتحادات الغرف التجارية والعربية للمشاركة في الدورة القادمة للمعرض، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته، وجه الوكيل شكره للمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والطباعة والتغليف، بالإضافة إلى القائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بجهودهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الضخم.

يُذكر أن الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.