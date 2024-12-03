بدء تسليم وتسكين أصحاب الفروشات بسوق شل في الإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بدء تسليم وتسكين أصحاب الفروشات بسوق شل بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته؛ تمهيدًا لبدء تشغيل سوق شل مرة أخرى بعد توقفه عن العمل لسنوات.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثانٍ مدينة الإسماعيلية، أنه تم تحرير 139 عقد للفروشات داخل السوق، من أصل 219 طلب للحصول على فروشات، منها 40 عقد لفروشات أسماك بجانب شوايتين للأسماك.

وأشار العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم إعادة موقف الضواحي من شارع عبد الحكيم عامر إلى مكانه الموجود أسفل كوبري شارع شل؛ لتيسير نقل المواطنين من وإلى السوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن الموافقة بمضاعفة حجم الفروشات لتناسب كافة أنشطة الباعة، وإسقاط كافة المديونيات القديمة عن الباعة الملتزمين؛ تشجيعًا لهم، بجانب تخفيض الإيجار الشهري للفروشات بنسبة 50% لمساعدة الباعة وتشجيعهم على بدء العمل بالسوق.

كما أعلن محافظ الإسماعيلية عن منح فترة سماح للباعة بسوق شل لمدة شهرين، وتحصيل أول إيجار شهري في 1 يناير 2025، بجانب تشكيل لجنة لإدارة السوق بمشاركة الباعة، لحل كافة المشكلات والمعوقات بشكل عاجل، وتوفير شركة حراسة بالسوق على مدار 24 ساعة، وشركة نظافة للحفاظ على السوق ومظهره الحضاري.