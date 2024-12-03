محمود بزان: الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تعد واحدة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية، موضحًا أن القطاع حقق في عام 2023 نموًا ملحوظًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في افتتاح الدورة التاسعة لمعرض فود أفريكا، والتي أكد فيها أن المعرض أصبح مع مرور السنوات منصة محورية على مستوى المنطقة للصناعات الغذائية، و منبرًا هاما للتواصل بين الشركات و المشترين من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا ان المعرض يمثل محطة رئيسية على خريطة المعارض الدولية، ويظهر ذلك جليًا في الأرقام التي نراها اليوم مشاركة أكثر من 1000 شركة من 39 دولة، ووجود 500 مشترٍ دولي و 15 جناح دولى مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته هذه المنصة منذ انطلاقتها الأولى.

وأضاف محمود بزان، في عام 2024، واصل قطاع الصناعات الغذائية أداءه المتميز، حيث تجاوزت الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى إجمالي صادرات العام الماضي، محققة 5.1 مليار دولار، بزيادة 770 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة نمو بلغت 18%. هذه النتائج لم تأتي من فراغ، بل هي ثمرة عمل دؤوب من قبل الشركات المصرية ودعم الدولة المتواصل لتسهيل حركة التجارة وتعزيز الصادرات.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية شهدت إقبالًا متزايدًا على المنتجات الغذائية المصرية، حيث تصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستوردة، بقيمة 2.675 مليار دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات، وبنسبة نمو بلغت 14%، كما سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي قيمة 1.023 مليار دولار بنسبة نمو 38%، وإلى الولايات المتحدة 277 مليون دولار بنسبة نمو مماثلة، أما الأسواق الإفريقية غير العربية، فقد حققت صادرات بلغت 425 مليون دولار بنمو نسبته 11%، ما يعكس التنوع الكبير في أسواق التصدير المصرية.

وقال، إننا في المجلس التصديري للصناعات الغذائية نسعى دائمًا لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، ونضع نصب أعيننا تحقيق نمو سنوي بنسبة 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 5.8 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع التركيز على تنويع الأسواق وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وفي ختام كلمته عبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم المعرض، متمنيا لجميع الشركات المشاركة دورة ناجحة تسهم في تعزيز التجارة الدولية وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية.