طلب إحاطة بشأن توقف إنشاء محطة معالجة المياه بكفر صقر

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن تعطيل إنشاء محطة معالجة مياه في قرية حانوت بكفر صقر محافظة الشرقية وعدم وجود آثار في مساحات التنقيب التي تبلغ 5 أفدنة وتعطل إقامة المحطة.

وأشارت سكينة سلامة إلى جود مساحات أرض حوالي 5 أفدنة تتبع وزارة الآثار، ناحية الحوامرة المجاورة لزمام مجلس قروي حانوت، وأنه تم التنقيب عن الآثار ولم يتم العثور عليها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم البحث في المكان وعلى مساحة 8 أفدنة ولم يوجد بها آثار، وأصبحت المساحات معطلة إنشاء محطة معالجة مياه حيث لا يوجد مكان لعمل محطة معالجة إلا في هذه المنطقة.

وبناءً عليه، طالبت سكينة سلامة، الحكومة بالموافقة على إنشاء محطة تحلية بهدف خدمة خمس وحدات محلية بمركز كفر صقر محافظة الشرقية.