ريهام عبد الغفور تحيى الذكرى الأولى لوفاة والدها: "زى النهاردة فهمت كلمة مش حاسة بأمان"

أحيت النجمة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفورالذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر2023

وأعربت عن افتقادها الشديد له، لافتة إلى أنها لم تشعر بمعنى كلمة وجع إلا بعد فقدانه.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها على "إنستجرام" مشيرة الى افتقادها الشديد له، لافتة إلى أنها لم تشعر بمعنى كلمة وجع إلا بعد فقدانه.

وكتبت ريهام قائلة : "زى النهاردة فهمت معنى كلمة ظهرى اتكسر، فهمت معنى كلمة خوف، فهمت يعنى إيه الواحد يكبر فاجأة، فهمت كلمة الحياة مبقاش ليها طعم، فهمت كلمة مش حاسه بأمان، فهمت الوجع".

وتابعت: “كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أوي وغير محتملة، كل يوم بستناك ترجع عشان أحكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب، وحشتنى أوى يا حبيبى ووحشنى أوى إحساسى وأنت جنبى، ربنا يسعدك في الجنة يارب.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

اشرف عبد الغفور ولد في مدينة المحلة الكبرى في 22 يونيو عام 1942 و حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963 و بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون)

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد