السكة الحديد توضح حقيقة سقوط جرار بحوش ركاب محطة الإسكندرية

نفت هيئة السكة الحديد ماتم نشره على عدد من المواقع الإخبارية يشأن سقوط الجرار رقم 3892 بحوش ركاب محطة الإسكندرية اليوم.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمل مناورة بحوش محطة الإسكندرية تم سقوط الجرار علي سكة الجون بالبوجي الأمامي والحادث مخازن وبعيداً عن الخط الطوالي.

وأضافت، أنه تم رفع الجرار الساعة 11,50 ولم تحدث تأخيرات أو تلفيات و حركة مسير القطارات منتظمة ولم تتعطل نتيجة سقوط البوجي الأمامي للجرار حيث أن السقوط بعيداً عن سكك الطوالي.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.