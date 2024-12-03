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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بسرقة 30 رأس ماشية بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة استمرار حبس المتهمين بسرقة 30 رأس ماشية بمنشأة القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد باكتشافه سرقة 30 رأس خراف من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "16 رأس ، سلاح ناري، مبلغ مالي" وتم اقتيادهما إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاجهزة الامن بمنشأة القناطر جنح مركز إمبابة كرداسة خراف