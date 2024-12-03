زيمبابوي تتوقع زيادة بنسبة 27.6% في إنتاج محصول التبغ

توقعت السلطات في زيمبابوي، ارتفاع إنتاج التبغ لموسم (2024/2025) إلى 300 ألف طن، بزيادة نسبتها 27.6% مقارنة بإنتاج موسم 2023/2024 والذي بلغ 235 ألف طن.

وقال وزير الإعلام الزيمبابوي جينفان موسويري، في تصريح نقلته صحيفة "هيرالد" المحلية، إن هذه التوقعات إذا تحققت ستمثل انتعاشة لإنتاج التبغ الذي تراجع في موسم (2023/2024) بنسبة 20.6%، مقارنة بإنتاج موسم (2022/2023) السابق عليه (296 ألف طن)؛ بسبب الجفاف.

وأضاف أنه بتحقق هذه التوقعات سيسجل قطاع إنتاج التبغ في زيمبابوي رقما قياسيا تاريخيا، حيث لم يصل إنتاجه إلى 300 ألف طن على الإطلاق.

وأشار الوزير موسويري، إلى أن عدد المسجلين لزراعة التبغ في بلاده لموسم (2024/2025) زاد بالفعل بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 120 ألفا و963 مزارعا، في نوفمبر الماضي.

ويُزرع التبغ في زيمبابوي بشكل أساسي في مقاطعات "ماشونالاند الغربية" و"ماشونالاند الوسطى" و"ماشونالاند الشرقية" و"مانيكالاند".

ووفقا لبيانات رسمية، فقد جنت زيمبابوي إيرادات بأكثر من 1.2 مليار دولار من صادرات التبغ في عام 2023.

تجدر الإشارة، إلى أن زيمبابوي تُعد المنتج والمصدر الرئيسي للتبغ في إفريقيا، وتضرر إنتاج هذا القطاع في موسم (2023/2024)؛ بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة "النينو" المناخية التي أثرت على البلاد وعدة دول بالقارة.

