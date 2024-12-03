محافظ المنوفية يتابع استكمال أعمال فرد طبقة السن بطريق 21

اكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتابع أبو ليمون، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون في إستكمال أعمال تسوية وتمهيد وفرد طبقة السن والاساس بطريق 21 (أشمون - طليا -البرانية – الكوادى -كمين أبو يوسف ) وذلك عقب الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة بداية من كوبري النجار بأشمون وحتي مستشفي المشرق بالكوادي بطول نحو 10كم كمرحلة أولى من إجمالي الطريق، وكذا استكمال أعمال الرصف بطريق 98 الحربي (دلهمو – لبيشة ) بطول 13 كم مروراً بقري طهواي ومؤنسة والإنجب ورملة الإنجب، وكذا تسوية وتمهيد وتركيب البلدورات الخاصة بالارصفة بمتفرعات شارعى خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب بمدينة أشمون بواقع 10 شوارع بإجمالى أطوال 2300م للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والتواجد الميداني لمتابعة معدلات وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة دخولها الخدمة للمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين.