محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولى "مصر لتأمينات الحياة" تعزيز التعاون بالتدريب وتوفير فرص عمل

التقى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفد مصر لتامينات الحياة في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " للتنمية البشرية والتي تشرف علي تنفيذها لجنة التنمية البشرية برئاسة بلال حبش نائب السيد المحافظ ، حيث ترأس وفد الشركة: الدكتور مجدي مراد المدير التنفيذي للفروع المتطورة بمنطقة شمال ووسط قبلي بشركة مصر لتأمينات الحياة، وبحضور محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية ومدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة وفروعها المتطورة؛ لتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، من خلال توفير فرص عمل لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا بالفروع المتطورة للشركة بالمحافظة، وتنظيم دورات تثقيفية بهدف نشر الوعي التأميني بين المواطنين.

من جهته أعرب المحافظ عن ترحيبه بالتعاون مع الشركة التي تعد من أبرز الشركات الوطنية العاملة في مجال التامينات ، موجها بتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل إقامة وعقد الدورات التدريبية التي تأتي ضمن مشاركة الشركة في فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية" وتعتبر مشاركة نوعية، خاصة وانها تستهدف تدريب الشباب لتدريبهم وتأهليهم لسوق العمل في هذا مجالات عمل الشركة، وذلك بالتعاون مع المحافظة ، في مجال التدريب وتوفير فرص عمل للشباب.