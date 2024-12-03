محافظ السويس يبحث تطوير الطرق والميادين مع نقيب مهندسين المحافظة

بحث اللواء طارق حامد الشاذلى ، محافظ السويس، سبل التعاون مع نقيب المهندسين المهندس حافظ عوض فى مختلف المجالات ، بعض المقترحات الخاصة بتطوير بعض الطرق والميادين داخل المحافظة .

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس مع نقيب مهندسين ، بمكتبه بمبنى ديوان العام، بحضور الدكتور عبد الله رمضان ، نائب محافظ السويس .

وفى بداية اللقاء، رحب المحافظ بمجلس إدارة نقابة المهندسين ، مؤكدا علي الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين المحافظة والنقابة لخدمة المواطنين علي ارض السويس .

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين محافظة السويس ونقابة المهندسين في مختلف المجالات ، ومناقشة بعض المقترحات الخاصة بتطوير بعض الطرق والميادين بالسويس .

ومن جانبه وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدين علي إستعدادهم ورغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ومحافظة السويس ، لتقديم خدمات للمواطنين .

وحضر اللقاء كل من المهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين والمهندس محمد مصطفي أمين عام النقابة والمهندس اشرف عبد الله أمين الصندوق والمهندس محمد حسن عبد العليم وكيل ثان النقابة والمهندس محمد عبد السلام الشاذلي أمين عام مساعد والمهندس عبد العزيز عاطف أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين بالسويس.