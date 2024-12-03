"مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة توعوية بزراعة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لإستقرار الأسرة في كافة الطبقات الإجتماعية والإقتصادية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة عقد الندوات الإرشادية والتي تهدف لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان وضمن حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قامت المديرية بالإشتراك مع المجلس القومي للمرأة فرع الشرقية بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة " بحضور الدكتورة عايدة عطية مقرر الفرع المجلس للمرأة بالشرقية والمهندسة هالة راشد عضو المجلس القومى وفاتن عبد الرازق مسئول إعلامى بمديرية الصحة.

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلي أن الندوة تناولت الحديث عن مظاهر العنف ضد المرأة ومنها الزواج المبكر و الحرمان من الميراث والتعليم، كما تم الحديث عن وحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف والتى تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع والأسرة المصرية.

وخلال الندوة تم التعريف بأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية والخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال توفير مكتب شكاوى المرأة فى الفرع بالخط الساخن ١٥١١٥ والذى يقدم الدعم القانونى والإجتماعى والنفسي للمرأة، كذلك تم توضيح كيفية قيام المجلس بتدريب المرأة على ريادة الأعمال كمشروعات صغيرة والتي تمكنها إقتصادياً وكذلك التعريف بالإبتزاز الإلكتروني والذي يعتبر نوع من العنف وحملة "احميها من الختان" باعتبارها جريمة ضد الفتيات كذلك أهمية دور المجلس التوعوى و التعليمى من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ لحمايته من الأخطار التي يتعرض لها.

بينما أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع مجلس المرأة بالشرقية الإستحقاقات الصحية الخاصة بمبادرات ( القضاء على فيروس C- اكتشاف الأمراض غير السارية مثل الضغط و السكر- مبادرة الاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى و الأورام - الإكتشاف المبكر لسرطان الثدى- مبادرة فحص المقبلين على الزواج لاكتشاف الأمراض الوراثية - الكشف المبكر على ضعف السمع لحديثى الولادة و العلاج - مبادرة الأنيميا و السمنة و التقزم فى المدارس الابتدائية -مبادرة ١٠٠٠ يوم الذهبية فى عمر الطفل ).