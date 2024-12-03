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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب اللهو.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طالب في الزيتون لـ12 يناير

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، نظر محاكمة ٣ متهمين  بقتل طالب، بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم، لجلسة ١٢ يناير المقبل.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابته القاهرة بجرح طعنى تأجيل محاكمة قسم شرطة الزيتون