“الزراعة” تستعرض نشاط "الإقليمي للأغذية والأعلاف" لزيادة التثقيف الغذائي والصحي

استعرضت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، في تقرير رسمي لها، أنشطة المركز الإقليمي للاغذية والأعلاف، حيث شارك المركز في العديد من الانشطة و الفعاليات خلال شهر نوفمبر كجزء من دور المركز الإقليمي الإرشادي و ذلك بالتعاون مع مديرية الزراعه بالاسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية.

من خلال المشاركة في الاجتماع الاول لمجلس الاعلام الريفي بالاسكندريه؛ حيث قامت الدكتوره لمياء حافظ استاذ تغذية الانسان و مدير فرع المركز الاقليمي في أبيس بعرض أنشطة المركز الاقليمي في السنوات الماضية مع مجلس الاعلام الريفي وتم اقتراح عده مواضيع لزياده التثقيف الغذائي والصحي تستهدف كل فئات المجتمع و تمت التوصيه بضروره زيادة عدد القوافل التى تستهدف نشر ثقافة التغذية السليمة.

كما شارك الـمركز الاقـليمي في المبادرة الرئاسـية (بداية جديدة لبناء الانسان – مبادرة رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه) بالتعـاون مـع مديـرية التضـامن بالاسـكندرية، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات الجماهيريه في العديد من الجمعيات التابعة لمديريه التضامن الاجتماعي تضمنت ندوه حول التغذيه السليمه في مرحله الطفوله والمراهقه و ندوه حول العادات الغذائيه الخاطئه وتجنب الممارسات الغذائية التى تؤدي إلى تلوث الغذاء ودخوله لجسم الانسان وتناولت الندوه ضرورة تغذية الفتيات تغذيه سليمه لتجنب امراض سوء التغذيه أثناء الحمل والرضاعة.

ومن خلال المبادره الرئاسية ذاتها د لمياء حافظ محاضرة حول العادات الخاطئه في التفرقة بين الذكر والانثى في التغذية والامداد بالغذاء كنوع من أنواع العنف ضد المرأة وضرورة الاهتمام بتغذية الفتاه تغذية سليمة وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها المركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف المشاركه في حمله الالف يوم الذهبية للــطفل وأهميه التغذية السلـيمه للام وللطفل وتعديل بعض العادات والسلوكيات الخاطئه المرتبطه بالتغذية.

1000120633

1000120417

1000120636

1000120639

1000120416

1000120415