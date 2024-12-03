وزير الشباب والرياضة يلتقي البطل الأمريكي شون سورانر

التقى الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطل الأمريكي شون سورانر، الذي يُعد رمزًا للأمل والتحدي، في إطار الترتيب لإحتفالية "مانحي الأمل"، وذلك بحضور الكابتن أنور الكموني، المدير التنفيذي لحملة مناحي الأمل، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بلقاء البطل الأمريكي شون سورانر، الذي يُعد مثالًا حيًا للإرادة والتحدي، مثمنا مشاركته في احتفالية "مانحي الأمل"، والذي يعكس أهمية التعاون الدولي في تعزيز قيم الرياضة والشباب، مؤكدًا أن الرياضة ليست مجرد تنافس، بل هي وسيلة لتغيير الحياة وبث الأمل في نفوس الشباب، وتعزيز قيم الإنسانية والتسامح.

وأكد وزير الرياضة على أهمية دور الأبطال الرياضيين مثل البطل شون سورانر في إلهام الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم، مشيرًا إلى أن قصص النجاح التي يحملها هؤلاء الأبطال تساهم في تحفيز الشباب على تجاوز العقبات وتحقيق أهدافهم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدةً على دعم المبادرات التي تستهدف تنمية الشباب، وترحب بكل فرص التعاون مع الشخصيات الرياضية العالمية لتعزيز هذه الرؤية.

وعبر البطل الأمريكي سورانر عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية علي مستوي المنشآت، وإعجاب الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنشآتها.

وعقب انتهاء الاجتماع، تم تنظيم زيارة للبطل الأمريكي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.