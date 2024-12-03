الذهب في مصر قرب 3680 جنيهًا لعيار 21

استمر التذبذب في السيطرة على سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك في ظل التحركات العرضية في سعر الذهب العالمي التي تسيطر على تحركات السعر المحلي، بينما يظهر السعر تماسك أيضاً ولم يعكس حركته إلى الهبوط.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند 3675 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3677 جنيه للجرام، وكان قد افتتح وأنهى تداولات الأمس عند المستوى 3675 جنيه للجرام.

والتذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ناتج عن التداولات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي التي تتحكم حالياً في تسعير الذهب المحلي، بينما تترقب الأسواق حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بعد أن شهد ارتفاع تدريجي خلال الفترة الماضي.

وجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل العملات العالمية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على اداؤه مقابل الجنيه المصري، الذي يتحرك بمرونة وفقاً للبنك المركزي المصري.

ويعد هذا السبب وراء تماسك أسعار الذهب وعدم تراجعها خلال الجلسات الأخيرة بالرغم من التداولات الحيادية لسعر الذهب العالمي.

هذا وقد صرح رئيس مجلس الوزراء إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من الممكن أن يشهد صعود وهبوط في حدود 5% خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار في ظل سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها مصر حالياً.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استقرت تداولات الذهب العالمي لتشهد ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء ليستمر التذبذب للسيطرة على تحركات الذهب للجلسة السادسة، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي.

تستمر حركة سعر الذهب المحلي في التذبذب بدون وجود اتجاه واضح للتداول بسبب تتبع حركة السعر العالمي الذي يشهد حالة من التداولات العرضية استمرت لستة جلسات متتالية، مما دفع السعر المحلي إلى التحركات العرضية.

يستمر الذهب العالمي في التداول تحت المستوى 2650 دولار للأونصة ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة، حيث يواجه الذهب ضعف في الزخم الصاعد اللازم لاستكمال حركة الصعود، وهو ما يظهر على مؤشرات الزخم الفنية التي تظهر حيادية في حركة السعر على المستويات الزمنية المختلفة.

السعر المحلي:

يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب حول المستوى 3680 جنيه للجرام دون امتلاك الزخم الكافي لاختراق مستوى المقاومة عند 3700 جنيه للجرام، ولكن السعر متماسك أيضاً ولم يعكس حركته نحو الأسفل.