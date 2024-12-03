بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي الدفعة الـ58 من المقبلين على الزواج بالإسكندرية

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، أعضاء الدفعة الثامنة والخمسين من المقبلين على الزواج، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، فرح الإسكندرية.

وقدم الأب البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الإعداد الجيد للزواج، من أجل حياة أسرية هادفة، وأن يكون الله هو محور حياتهم.

تلا ذلك، بدء الحلقة الخامسة من الدورة الثامنة والخمسين للمقبلين على الزواج، التي تضمنت ثلاث محاضرات، حيث ألقى الدكتور منير فرج محاضرتين الأولى عن "العلاقة الحميمة ومظاهر الاضطراب"، فيما ألقى المحاضرة الثانية حول "أخلاقيات الحياة"، بالإضافة إلى المحاضرة الثالثة، التي أعطاها الأب لوكاس حلمي الفرنسيسكاني بعنوان "أهمية الإرشاد والمرافقة في حياتنا