الأزهر العالمي للفتوى: نسعى لمواكبة العصر والوصول للشباب بكافة الوسائل| فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن المركز أنشأه الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من أجل مواكبة حركة العصر من التطور التقني والتكنولوجي ويخاطب الشباب بلغة العصر، والوصول للشباب من خلال وسائل التواصل وأدوات التقنية المتعددة التي تزاحم الشباب في كل تصرفاتهم.

وأضاف الحديدي في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الإمام الأكبر وجه في عام 2016 باختيار نخبة من أبناء الأزهر الشريف من خلال مقابلات واختبارات وما يلزم من اختيار للعمل في هذا المكان لكي يقوم هذا المكان على عدد من أبناء الأزهر الشريف الذين يقدروا على تحقيق اهداف الأزهر الشريف من خلال تقديم الخدمة الدعوية والتوعوية والافتائية والمجتمعية لتصحيح المفاهيم المتعددة سواء الدينية أو الدنيوية أو المتعلقة بالأسرة والشان الإنساني بشكل عام.

وتابع، أننا نسعى لتقديم خدمات الفتوى على أكمل وجه ونبذل الجهد الذي يناسب تاريخ الأزهر الشريف وتاريخ مصر كدولة لها حضارة وتاريخ والريادة في مجالات متعددة، موضحًا أن المركز يسعى للوصول إلى الشباب من خلال التواصل الاجتماعي والأدوات التقنية المتعددة التي يستخدمها الشباب.