سفير بريطانيا لدى مصر: تم تقديم 24 مليون دولار لدعم غزة

قال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلى سابه، إن وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز أعلنت خلال مشاركتها فى الاستجابة الإنسانية لغزة عن تقديم 24 مليون دولار إضافية من المساعدات البريطانية لغزة.

ودون السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس" اليوم الثلاثاء وقال فيها: "إن وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز أعلنت خلال مشاركتها فى المؤتمر عن تقديم 24 مليون دولار إضافية من المساعدات البريطانية للأراضي الفلسطينية المحتل".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد خلال مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، أنه حشد أكثر من 300 مليون يورو وجميع الأدوات الإنسانية المتاحة له للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتم تنظيم أكثر من 60 رحلة جوية إنسانية لتقديم المساعدة الحيوية.

وأوضح، أنه مع ذلك فإن كل هذه الجهود تحتاج إلى ظروف مواتية لتحقيق النجاح الحقيقي، وإذ نكرر نداءات الاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء ذوي التفكير المماثل، فإننا ندعو إلى منح الوصول الآمن ودون عوائق للسلع والموظفين الإنسانيين، وفتح جميع طرق الوصول إلى المساعدات الدولية والواردات التجارية بأقصى طاقتها، واتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة القانون والنظام ووقف نهب المساعدات.

ويكرر الاتحاد الأوروبي أيضًا دعمه لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الدور الذي لا يمكن استبداله للأونروا.