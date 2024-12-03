تدشين أواني خدمة في كنيسة "أبو سيفين" بأسوان

صلى الأنبا بيشوي أسقف أسوان، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبو سيفين بقرية أدفو التابعة للإيبارشية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تذكار رحيل الشهيد أبو سيفين، الذي يحل غدًا الأربعاء، وخلال القداس دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي الختام وزع شهادات برنامج حواء الجديده ثم التقاط صورة تذكارية معهم.

جدير بالذكر أن برنامج حواء الجديدة هو كورس بهدف تنمية المقبلين على مرحلة الأمومة والأمهات الصغيرات روحيًا ونفسيًا عن طريق التدريب على مهارات التربية الحديثة على أسس كنسية، كتابية، أرثوذكسية وعلمية حديثة.