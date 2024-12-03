ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أزمة جديدة.. إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد حديثها عن الملحن محمد رحيم

حفل شيرين في الكويت
حفل شيرين في الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، على خلفية ما وصفته في بيانها الرسمي بـ"سلوك يتنافى مع القيم والمبادئ"، وذلك عقب الأزمة التي أثارتها الفنانة خلال حفلتها الأخيرة في الكويت.

وأثارت شيرين جدلًا واسعًا بعدما تطرقت في حديثها إلى الملحن الراحل محمد رحيم، أثناء حفلتها في الكويت قائلة للجمهور: “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس ، ممكن تقرأوا له الفاتحة عشان تبقى سيئة جارية”.

وقد لاقت تصريحات شيرين، انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع النقابة إلى اتخاذ قرارها بإحالتها للتحقيق.

إحالة ازمة شيرين الراحل محمد رحيم الفنانة شيرين عبد الوهاب بة المهن الموسيقية الملحن