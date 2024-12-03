أزمة جديدة.. إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد حديثها عن الملحن محمد رحيم

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، على خلفية ما وصفته في بيانها الرسمي بـ"سلوك يتنافى مع القيم والمبادئ"، وذلك عقب الأزمة التي أثارتها الفنانة خلال حفلتها الأخيرة في الكويت.

وأثارت شيرين جدلًا واسعًا بعدما تطرقت في حديثها إلى الملحن الراحل محمد رحيم، أثناء حفلتها في الكويت قائلة للجمهور: “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس ، ممكن تقرأوا له الفاتحة عشان تبقى سيئة جارية”.

وقد لاقت تصريحات شيرين، انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع النقابة إلى اتخاذ قرارها بإحالتها للتحقيق.