الزراعة تقرر تجديد تراخيص المزارع المتوقفة وزيادة تشغيل القائمة منها بفائدة متناقصة

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه تم إرسال لجان لمزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التي تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة) المتوقفة أو التي يرغب أصحابها في رفع كفائتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين العائد الإقتصادى لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها للبنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.

وأضاف الصياد، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة فى الأسواق، وقد إنعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذا تراجع أسعار بيض المائدة بنحو 20%، معربًا أنه ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التراجع في الأسعار خاصة بعد رصد أعلى نسب إشغالات لمزارع الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت وتوافر وتراجع أسعار الأعلاف التى تمثل نحو 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف الإنتاج.

وقال سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إنه بالتنسيق مع وزير الزراعة تم الإتفاق على تمويل أجهزة ومعدات مزارع الدواجن بغرض رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية، وكذا توفير القروض الميسرة للتشغيل لشراء (الكتكوت – الأعلاف – الأدوية –التحصينات)، سواء كان لمزارع إنتاج بدارى التسمين أو إنتاج بيض المائده.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع متواصل على مدار الساعة مع أصحاب المزارع لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع منتجي الدواجن الأسبوع الماضي بهدف دراسة مشكلات أصحاب المزارع والعمل على تذليلها بإعادة تشغيل المزارع المتوقفة وأيضا زيادة تشغيل المزارع القائمه بفائدة بسيطة وميسرة 5% متناقصة.