رئيس "النواب" يشيد بتفاعل وزيرة التضامن في الجلسة العامة

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التحية والتقدير، للدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.

وأشاد “جبالي” بردود وزيرة التضامن “السديدة” على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، قائلا: “هذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة”.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية للمجلس القومي للمرأة لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.