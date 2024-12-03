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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوافل المائية تواصل عملها بمدن وقرى محافظة الجيزة.. صور

جانب من الزيارات
جانب من الزيارات
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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بالمدن والقرى في ضوء التعاون مع محافظة الجيزة ؛ بهدف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، في إطار المبادرة الرئاسية"بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

وفي هذا السياق، قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، إن فريق التوعية، نفذ قافلة مائية شاملة بمدينة الجيزة، بدأت باستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل حملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وشهدت فعاليات القافلة، قيام فريق المعامل برفع عينات مياه عشوائية؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي ضوء مساعي الشركة لتعزيز ثقافة الوعي المائي لدى الشباب والأطفال، نفذ فريق التوعية أنشطة متنوعة بمركز شباب الجيزة تهدف إلى الحث على أهمية إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه.

وتزامناً مع فعاليات القافلة، أجرى فريق التوعية مجموعة من الأنشطة التوعوية بمسجد الحرمين التابع لإدارة أوقاف جنوب، ومدارس التحرير الابتدائية والمحافظة على القرآن الكريم وأمير الشعراء بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، تضمنت: ندوات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تشارك بالمبادرة الرئاسية" بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري من خلال تقديم برامج خدمية وتثقيفية متنوعة في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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