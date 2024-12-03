بالفيديو.. تفاصيل إطلاق معرض "ديارنا" في الجونة

قال عمر الأمين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأصحاب الحرف اليديوية والتراثية، وذلك بتقديم كافة أوجاه الدعم لهم.

وأضاف "الأمين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المعرض يُعد جزءًا من خطة الوزارة لدعم أصحاب الحرف اليدوية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن المعرض يُقام لأول مرة في الجونة، نظرًا لكونها منطقة سياحية متميزة، حيث تساهم في جذب الزوار المحليين والدوليين، مما يتيح فرصة لتسويق هذه المنتجات التراثية والحرفية على نطاق أوسع.

وتابع، أن فعاليات المعرض تستمر حتى السابع من ديسمبر 2024، ويستهدف جذب أكبر عدد من الزوار والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

وأردف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن العارضين يمثلون 10 محافظات مصرية، حيث يعرضون منتجاتهم بما يتناسب مع التراث المحلي لكل منطقة، ومن بين المشاركين في المعرض، يوجد عارضون من سيناء وقنا وأسوان والجيزة والمنصورة والإسكندرية والبحر الأحمر وغيرها من المحافظات.