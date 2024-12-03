مياه الشرب تبحث عن مدربين مؤهلين في محافظة الغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن فتح باب التقدم للراغبين في الانضمام إلى فريق المدربين لديها، وذلك في إطار سعيها الدائم لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءات في المجالات الإدارية.

ودعت الشركة جميع المهتمين بالعمل في مجال التدريب إلى الاطلاع على الجدول والشروط المحددة للتقديم، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الروابط المرفقة بالإعلان.

وتمثل هذه الفرصة فرصة ذهبية للخبراء والمهتمين بالتنمية البشرية، حيث ستتيح لهم فرصة نقل خبراتهم ومعارفهم إلى الآخرين والمساهمة في تطوير المؤسسة.

لينك المواد العلمية

https://drive.google.com/drive/folders/1X0Sla4-vGEPx9lAj7jiWiUe8JJM_NGJe?usp=drive_link

لينك السيرة الذاتية

https://docs.google.com/document/d/1sosws1TK77Bdq30xMXSb5a98dvqOZuy6/edit?usp=sharing&ouid=101657588473936195936&rtpof=true&sd=true

على أن تقدم الطلبات باليد بمقر الإدارة العامة للتدريب خلال الفترة من 3 / 12 / 2024 وحتى يوم 12 / 12 / 2024.