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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الشرب تبحث عن مدربين مؤهلين في محافظة الغربية

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن فتح باب التقدم للراغبين في الانضمام إلى فريق المدربين لديها، وذلك في إطار سعيها الدائم لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءات في المجالات الإدارية.

ودعت الشركة جميع المهتمين بالعمل في مجال التدريب إلى الاطلاع على الجدول والشروط المحددة للتقديم، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الروابط المرفقة بالإعلان.

وتمثل هذه الفرصة فرصة ذهبية للخبراء والمهتمين بالتنمية البشرية، حيث ستتيح لهم فرصة نقل خبراتهم ومعارفهم إلى الآخرين والمساهمة في تطوير المؤسسة.

لينك المواد العلمية 
https://drive.google.com/drive/folders/1X0Sla4-vGEPx9lAj7jiWiUe8JJM_NGJe?usp=drive_link

لينك السيرة الذاتية 
https://docs.google.com/document/d/1sosws1TK77Bdq30xMXSb5a98dvqOZuy6/edit?usp=sharing&ouid=101657588473936195936&rtpof=true&sd=true

على أن تقدم الطلبات باليد بمقر الإدارة العامة للتدريب خلال الفترة من 3 / 12 / 2024 وحتى يوم 12 / 12 / 2024.

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