سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل لمشروع محور الفشن الحر على النيل

تفقداللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشروع محور الفشن الحرعلى النيل، وذلك في حضور :علي حماد رئيس مركز الفشن ،محمد بكري رئيس مركز ببا ،وممثلى الجهات التنفيذية المعنية من الطرق والكباري والري والوحدة المحلية وشركات المرافق ، وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة ، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة.

وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل على أرض الواقع، للوقوف على معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية المنفذة على مكونات وقطاعات المحور،وناقش مستجدات وتفاصيل الموقف التنفيذي في كافة قطاعات ومراحل المشروع، سواء الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي أوكباري التقاطع مع نهر النيل ومع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد وأعمال الطرق شرق النيل.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه الزيارات المتتالية تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار متابعة سير العمل بالمحور، وتذليل المعوقات لضمان انتظام العمل وتعزيز التنسيق لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والصناعة، مشيرا إلى اهمية المحور باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة ومحافظات إقليم شمال الصعيد لتوسطه محوري عدلي منصور شمالا وبنى مزار جنوباً، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن يبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (على الطريق الصحراوي الشرقي ، أعلى المجرى المائي للنيل ، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري على بحر يوسف والصحراوي الغربي) ، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية، حيث يستهدف المشروع تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم.