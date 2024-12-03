وزير العمل: المرحلة المقبلة تشهد تطورا مهما في مجال توطين الصناعة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر تلتزم بتبني سياسات الفرص المتساوية لتعزيز علاقات العمل وتحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة العقبات أمام الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وحماية العمالة، وتقليل المخاطر.

جاءت تصريحات الوزير خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور سفراء السويد وسويسرا.

وأوضح الوزير أن انضمام مصر إلى إحدى منظمات منظمة العمل الدولية يعكس التزامها بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مما يرسل رسالة طمأنينة وأمان للمستثمرين العالميين.

كما شدد على اهتمام الوزارة بدمج الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة ذوي الهمم، في المجتمع وسوق العمل.

أضاف جبران أنه تم إطلاق عدد من المنتجات الجديدة بمهمات الكهرباء التي يتم تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أن وجود شركة سويدية على أرض مصر منذ عام 1926، أي لأكثر من 100 عام، يؤكد على جاذبية الاستثمار في مصر واستمراره.

كما أشار إلى أن مصر تمتلك صرحًا صناعيًا عملاقًا في مدينة العاشر من رمضان، يبرز المؤهلات الصناعية الكبيرة التي تدعم رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا هامًا في مجال توطين الصناعة، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، مما يعزز مكانة مصر في المجال الصناعي إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب سفير السويد بالقاهرة عن فخر بلاده بوجود مركز إقليمي لتصدير المنتجات السويدية من داخل مصر، كما أكد التعاون المستمر بين بلاده ومصر لنشر ثقافة الشمول والاهتمام بذوي الهمم.