أول تعليق لتعليم الإسكندرية عن حريق كشك ملاصق لمبنى إدارتي غرب والجمرك

أصدرت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، بخصوص اندلاع حريق في أحد أكشاك الباعة الملاصقين لمبنى إدارتي غرب والجمرك التعليميتين فى شارع السبع بنات غرب الإسكندرية.

وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن الحريق وقع في الأكشاك الخشبية الكائنة بشارع السبع بنات الملاصق لإدارة ديوان عام غرب التعليمية، ولا صلة له بالديوان العام لإدارة غرب والجمرك.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية قامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق، ولا توجد أي آثار ماديه او بشريه ناتجة عن الحريق بديوان الإدارتين.

وكان قد شهد شارع السبع بنات بمنطقة المنشية بالإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في أحد أكشاك الباعة الملاصقين لمبنى إدارة غرب التعليمية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، إخطارا بشأن وقوع حريق في شارع السبع بنات بمنطقة المنشية.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، للسيطرة على الحريق واخماده.

وكان قد اندلع أمس حريق في إحدى قاعات الافراح المجاورة لنادي المعلمين بالإسكندرية وذلك بمنطقة سيدي جابر الكورنيش، دون أي إصابات.