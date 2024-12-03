"كنا بنهزر".. المتهمون بالتسبب فى وفاة صديقهم بالجيزة يبررون جريمتهم

"كنا بنهزر معاه، مكناش نعرف انه هيموت".. بتلك الكلمات ادلى المتهمون بالتسبب فى وفاة صديقهم بمحافظة الجيزة بأقوالهم اثناء التحقيقات، وقالوا إنهم لم يقصدوا قتل صديقهم، وإنما الموضوع كان بقصد المزاح.

واضاف المتهمون، انهم يوم الواقعة قاموا بالمزح مع المجنى عليه، و تقييده بالحبال فى الكرسي، وتركوه وانصرفوا، و فى اليوم التالي فوجئوا بوفاته.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه.

تلقى الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "مصطفى" 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي متوفيا وبه آثار كدمات وصفع بالوجه واحمرار بالقدمين واليدين ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين قيام صديقا المتوفي بتقيد قدميه ويديه خلال وصلة مزاح داخل محل فراشة وتعديا عليه بالضرب ثم تركاه مقيدا، وعند عودتهما وجداه قد حاول فك قيوده فسقط على رأسه متوفيا، جرى التحفظ على جثمان المتوفي داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.