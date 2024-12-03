رئيس جامعة بني سويف يشارك في وضع حجر أساس نادي الأطباء

شارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في وضع حجر أساس نادي أطباء بني سويف بالمنطقة الترفيهية بشرق النيل، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ و لفيف من أطباء محافظة بني سويف من مختلف الهيئات والجهات والمستشفيات.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا المشروع الذي يأتي لتطوير البنية التحتية لمرافق الأطباء بالمحافظة والتي تنعكس بشكل إيجابي على الأداء المهني للأطباء من خلال توفير بيئة مناسبة للترفيه والتواصل الاجتماعي بين الأطباء وذويهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور احمد الشرقاوي والدكتور مصطفي هارون النقيبين السابقين وأعضاء المجالس السابقة وكذلك المجلس الحالي لخروج ذلك المشروع للنور، معربًا عن رغبته في التعاون بين الجامعة والنقابة مع وجود نادي الأطباء بجوار النادي الاجتماعي لمنسوبي جامعة بني سويف.

كما أعرب الدكتور أسامة عبد الحي عن سعادته بتواجده مع أطباء بني سويف ومشيدا بدور المجالس السابقة والمجلس الحالي للنقابة لتنفيذ ذلك المشروع، مؤكدًا دعم النقابة العامة أندية الأطباء علي مستوي الجمهورية والنادي بني سويف حتي يخرج في أفضل صورة ممكنة.

تجدر الاشارة أن النادي سوف يتم إنشائه علي مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع في مدة زمنية تتراوح من 4-5 سنوات، وسوف يضم مجموعة متنوعة من المرافق تلبي احتياجات الأطباء وأسرهم من مباني رياضية واجتماعية وحمامات سباحة ومنطقة ترفيهية والتي ستكون مركزا للاستجمام والأنشطة الاجتماعية مع تخصيص مكان ملائم للفعاليات المجتمعية والندوات الطبية.