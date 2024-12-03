طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المشتركة يزورون محطة مياه الأقصر الشرقية

استقبلت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مدرسة أبوبكر الصديق الاعدادية المشتركة لزيارة محطة مياه الأقصر للوقوف على معرفة مراحل تنقية المياه وكيفية توصيل كوب ماء نظيف ودور شركات المياه فى نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات المياه على توصيل رسالة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة أفراد المجتمع وتوعية النشيء وأجيال المستقبل .

حيث قامت إدارة التوعية بشرح مراحل تنقية المياه بداءا من المأخذ مرورا بالمرشحات الرملية والخزانات الارضية والى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين.

بالإضافة إلى التعرف على كيفية تنقية المياه والمواد المستخدمة فى ذلك من خلال معمل المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي ودور المعمل فى تنقية المياه وتعريفهم بالخط الساخن 125 ودوره فى حل شكاوى المواطنين.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء أ.ح.مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ضمن تنفيذ خطة الدولة فى الحفاظ على المياه وتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.

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