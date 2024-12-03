ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المشتركة يزورون محطة مياه الأقصر الشرقية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مدرسة أبوبكر الصديق الاعدادية المشتركة لزيارة محطة مياه الأقصر للوقوف على معرفة مراحل تنقية المياه وكيفية توصيل كوب ماء نظيف ودور شركات المياه فى نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات المياه على توصيل رسالة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة أفراد المجتمع وتوعية النشيء وأجيال المستقبل .

حيث قامت إدارة التوعية بشرح مراحل تنقية المياه بداءا من المأخذ مرورا بالمرشحات الرملية والخزانات الارضية والى كيفية توصيل المياه إلى المواطنين.

بالإضافة إلى التعرف على كيفية تنقية المياه والمواد المستخدمة فى ذلك من خلال معمل المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي ودور المعمل فى تنقية المياه وتعريفهم بالخط الساخن 125 ودوره فى حل شكاوى المواطنين.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء أ.ح.مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ضمن تنفيذ خطة الدولة فى الحفاظ على المياه وتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.

1000018241
1000018241
1000018242
1000018242
1000018243
1000018243
1000018246
1000018246
1000018245
1000018245
1000018244
1000018244
الأقصر استهلاك المياه ابو بكر الصديق الخط الساخن 125 ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه الأقصر معالجة مياه الصرف الصحى معالجة مياه الصرف مياه الشرب والصرف الصحي مياه الاقصر