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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. السيطرة على حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود داخل مخزن مدرسة في بورسعيد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، على حريق محدود، اليوم الثلاثاء، داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغا باندلاع حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، فانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

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