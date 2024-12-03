التأمين الصحي ببني سويف يعقد ندوة علمية بمشاركة 70 من الأطباء والصيادلة عن زراعة الكُلى والكبد

نظم فرع التأمين الصحي ببني سويف ، ندوة علمية "زراعة الكلى والكبد" لرفع قدرات وتنمية مهارات الاطباء والصيادلة والتمريض ، ضمن خطة العمل بهدف تطوير وتحسين الأداء لتحقيق أهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي_ بقيادة الدكتور أحمد محمد مصطفي رئيس الهيئة_ وعلى رأسها تحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع منتفعي التأمين الصحى بنى سويف.

وقد أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، أن الندوة العلمية _التي حضرها 70 من الأطباء والصيادلة والتمريض من العاملين بالمستشفي والعيادات ،تم عقدها تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية وفي حضور الدكتورة عبير شعبان مدير التدريب بالفرع.

هذا وتناولت الندوة محاضرات لعدد من المحاضرين منهم: “الدكتور عامر حليم أستاذ امراض الباطنة والكلى كلية الطب جامعة عين شمس واستشارى زراعة الكلى بالعديد من المستشفيات، والدكتور طارق عاطف رئيس قسم الكلى بمستشفي التأمين الصحى بنى سويف ، حيث تحدثوا عن زراعة الكلي والكبد وأحدث الأدوية وطرق العلاج”.