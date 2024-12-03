خبير دولي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب أبشع المجازر في قطاع غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي عقد بالأمس في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفه بحث المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، موضحًا أن توالي المؤتمرات واللقاءات والزيارات تعتبر تذكرة للمجتمع العربي والدولي بضرورة الاجتماع معا في مواجهة إجرام الاحتلال الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.

واضاف سنجر في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب أبشع المجازر في قطاع غزة وفلسطين، إذ يقتل الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد، فضلا عن اتباع سياسة التجويع.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه مبدأ ولن يتنازل عن دعم الشعب الفلسطيني، إذ قال أكثر من مرة إن مصر لن تخون القضية الفلسطينية، لافتًا أن ما تفعله مصر يعتبر رسالة تحريك للعالم، بالتالي لم تتوقف الدولة لحظة واحدة عن دعم القضية الفلسطينية.