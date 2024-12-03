وكيل "تعليم بني سويف" تتابع انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس

واصلت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاتها التفقدية المفاجئة ضمن جولاتها لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، حيث تفقدت 5 مدارس تابعة لادارتي اهناسيا وغرب بني سويف .

واستهلت وكيل الوزارة جولتها بزيارة مدرسة جاويش الابتدائية القديمة والتي تضم 633 تلميذاً وتلميذة خلال 16 فصلا واطمأن وكيل الوزارة على مستوى أداء التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب ومدى الإلتزام بكراسة الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

ثم توجهت وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة جاويش الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة اهناسيا والتي تضم 314 طالبا وطالبة خلال 8 فصول .

واطمانت على أداء الطلاب امتحان شهر نوفمبر ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتوزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول والتقييمات الأسبوعية ومدى مطابقتها لكراسة التقييمات .

ثم توجهت وكيل الوزارة لمدرسة محجوب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب بني سويف حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة وتابعت مدى التزام الطلاب بالحضور ومراجعة نسب الغياب

واختتمت وكيل الوزارة جولتها بزيارة مجمع مدارس مؤمن عياد بقربة اهناسيا الخضراء التابعة لإدارة غرب بني سويف، حيث تفقدت مدرسة مؤمن عياد الاعدادية والتي تضم 21 فصلا بإجمالي عدد الطلاب 1056 طالبا وطالبة ،كما تفقدت فصول مدرسة مؤمن عياد الثانوية والتي تضم 8 فصول بواقع 386 طالبا وطالبة.

وخلال تفقدها الفصول أجرت وكيل الوزارة حوارا مع طلاب الثانوي حول مدى استيعابهم للدروس داخل الفصل كما استمعت لشرح إحدى معلمات اللغة العربية ومعلم الرياضيات.

وتابعت وكيل الوزارة كراسات الحصة والواجبات المدرسية وسجل الدرجات والغياب ومتابعة المستوى الدراسي للطلاب، ووجهت وكيل الوزارة باستمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.