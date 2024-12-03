اليوم.. البنك المركزي يسحب 1.033 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، سحب سيولة نقدية بقيمة 1.033 تريليون جنيه من 26 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بفائدة بلغت 27.75%.

يأتي هذا العطاء في أعقاب قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات لتعزيز إدارة السيولة.

وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه ضمن نفس الآلية، ما يعكس استمرار جهوده لضبط فائض السيولة في السوق المصرفي.

تعديلات على سياسات العطاءات

وفي إطار تحسين كفاءة إدارة السيولة وتعزيز أثر قرارات السياسة النقدية، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العمليات الرئيسية لربط الودائع (Main Operation).

تضمنت هذه التعليمات الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) اعتبارًا من 23 أبريل 2024.

وأوضح البنك أن العطاءات سيتم قبولها بناءً على النسبة التي يقدمها كل بنك من إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية.

كما سيتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية.

أهداف السياسة النقدية

أكد البنك المركزي أن استراتيجيته في إدارة السيولة تستهدف تحقيق التوازن وضمان انسجامها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) حول سعر العملية الرئيسية، وهو متوسط سعر "الكوريدور".

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام البنك بتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة ودعم استقرار السياسة النقدية في مصر.