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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب جامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف الأهلية
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نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن  رئيس الجامعة، زيارة علمية لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل لطفي عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية،  بمرافقة الدكتور شريف ممدوح مدير برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، و الدكتور تامر عمرون  أستاذ مقرر الاستشعار من البعد، وكان في استقبال الطلاب الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، و الدكتورة صفاء حسن مدير شعبة التدريب بالهيئة.

و أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الزيارة هو تعريف طلاب الجامعة بالهيئات ذات الصلة بالمنهج الدراسي لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، حيث تم زيارة المعامل المختلفة والأجهزة الحديثة في المساحة ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار من البعد في المجالات المختلفة.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي والميداني للطلاب، وتسعى إلى ربط المناهج الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، بهدف تدريب الطلاب عملياً وتأهيلهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات الميدانية، بهدف تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق.

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