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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الدوري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة. 

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى.

كما تم التركيز على أهمية الإجراءات المتخذة لتحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية. 

حضر الاجتماع: هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعضاء اللجنة من الرى ، الهيئة العامة  المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف.

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