“غزة” ضمن الأعلي مشاهدة على اليوتيوب في قوائم نهاية العام 2024

أعلن YouTube، قوائمه السنوية التي تحتفل بأبرز صنّاع المحتوى والأغاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

لأول مرة، كشف YouTube عن "المواضيع الرائجة" التي جذبت أكبر اهتمام من الجمهور، بما في ذلك الأخبار، الرياضة، الثقافة الشعبية، والصيحات، مع تسليط الضوء على المبدعين من دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، فلسطين، لبنان، سوريا، الجزائر، والمغرب.

شهدت قوائم المواضيع الرائجة تنوعًا بين الأحداث العالمية والمحلية، حيث تصدرت مواضيع مثل الحرب في غزة وحركة الحوثيين وجنوب لبنان قائمة المواضيع الأكثر بحثًا.

وفي الوقت نفسه، كانت الألعاب الإلكترونية مثل EA Sports FC 24 وFree Fire MAX من بين الأكثر رواجًا، بالإضافة إلى مسلسلات مثل "قسمة ونصيب" التي سجلت أكثر من مليار مشاهدة على YouTube.

صنّاع المحتوى المفضّلون

تصدّر أبوفله قائمة أفضل صناع المحتوى للألعاب للعام الرابع على التوالي، حيث وصل عدد مشتركين قناته إلى أكثر من 43 مليون مشترك، مع أكثر من 6.5 مليار مشاهدة.

كما برز مجد الزاقوط، الفنان السوري الذي يواصل اكتساب الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب نجوم آخرين مثل بندريتا وشوار.

الأغاني المفضّلة

في عالم الموسيقى، تصدّرت أغنية "مهبول أنا" للفنان لازارو من المغرب قائمة الأغاني المفضّلة على YouTube في 2024، وتبعتها أغاني مثل "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور من مصر.

كما احتلت أغاني فنانين مثل محمود الليثي وأصالة مكانًا بارزًا في القائمة.

قال جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُظهر قوائم نهاية العام كيف يعكس YouTube تأثير الثقافة والفنون في منطقتنا، حيث نرى تنوعًا هائلًا في المواضيع التي تهم الجمهور، من الرياضة إلى الألعاب والموسيقى."